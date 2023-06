Logo NEO Auf dem Surf-Festival „Zuparken“ sind in 17 Jahren viele Freundschaften entstanden. Foto: Saskia Spethmann up-down up-down 15. bis 18. Juni 2023 Ein allerletztes Mal „Zuparken“: Warum das Surf- und Bulli-Festival am Wochenende Abschied feiert Von Katharina Golze | 16.12.2022, 17:13 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach 17 Jahren findet am Wochenende das letzte „Zuparken“-Festival am Kägsdorfer Strand statt. Warum die Veranstalter aufgeben und inwiefern das „About You Pangea“-Festival eine Alternative sein kann.