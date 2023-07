Welt-Ranger-Tag Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Naturschutz 127 Ranger arbeiten in Natur-, Nationalparks und Reservaten Von dpa | 27.07.2023, 19:41 Uhr

In den Natur- und Nationalparks sowie den Biosphärenreservaten in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten laut Umweltministerium 127 Ranger. Auf ihre Arbeit soll am Welt-Ranger-Tag aufmerksam gemacht werden, der jedes Jahr am 31. Juli begangen wird. Im Nordosten laden Ranger zu zahlreichen Aktionen ein, wie das Ministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Sie reichten von einer Paddeltour im Mondschein auf dem Goldberger See im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide bis zur Radwanderung mit einem Ranger zur Halbinsel Gnitz im Naturpark Insel Usedom.