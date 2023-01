10.000. Proband für Langzeitstudie erwartet Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Forschung 10.000. Proband für medizinische Langzeitstudie erwartet Von dpa | 12.01.2023, 01:48 Uhr

In die nach Angaben der Verantwortlichen weltweit umfangreichste Langzeitstudie ihrer Art soll am Donnerstag (12.00 Uhr) in Greifswald der 10.000. Proband oder die 10.000. Probandin aufgenommen werden. Im Rahmen der SHIP-Studie (Study of Health in Pomerania/Leben und Gesundheit in Vorpommern) werden seit 1997 Erwachsene aus Vorpommern regelmäßig medizinisch untersucht, um den Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und Krankheiten besser zu verstehen. Seit 2021 werden auch Haustiere der Teilnehmenden untersucht. Bei einem Pressetermin wollen die Verantwortlichen Bilanz ziehen und einen Ausblick geben.