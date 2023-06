Caritas Foto: Marcus Brandt/dpa/Archiv up-down up-down Caritas im Norden 10.000 Euro Soforthilfe nach Staudamm-Zerstörung Von dpa | 09.06.2023, 13:07 Uhr

Die Caritas im Norden stellt für die Opfer der Staudamm-Zerstörung von Nowa Kachowka in der Ukraine 10.000 Euro Soforthilfe bereit und bittet um weitere Spenden. Die ukrainischen Partner der Caritas meldeten einen großen Bedarf an Hygieneprodukten, Reinigungsmitteln, Antiseptika, Nahrungsmitteln und Trinkwasser, teilte die katholische Hilfsorganisation am Freitag in Schwerin mit. Außerdem benötigten sie Pumpen, Gummistiefel, Handschuhe und Schaufeln, um den Schlamm zu beseitigen.