Hamburg : Mann angeschossen: Großeinsatz der Polizei in Eilbek

24 Streifenwagen sind zum Tatort gefahren. Noch ist vollkommen unklar, was passiert ist.

02. November 2018, 21:06 Uhr

Hamburg | Ein Mann ist in Hamburg-Eilbek mutmaßlich angeschossen worden. „Es ist noch vollkommen unklar, was passiert ist“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Nach dem Vorfall gegen 17.40 Uhr seien 24 Streifenwagen zum Tatort in der Wandsbeker Chaussee gefahren.

Das Opfer sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Wandsbeker Chaussee wurde zwischen Landwehr und Ritterstraße voll gesperrt.

Mitten auf der Wandsbeker Chaussee stand am Abend ein schwarzer Geländewagen, der von Flatterband der Polizei umgeben war.

Medienberichten zufolge soll der Mann nach einem Schusswechsel aus dem Wagen gefallen sein, der Polizeisprecher bestätigte das zunächst aber nicht.

Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge war der Geländewagen bereits auf dem Weg zu einem Krankenhaus gewesen, doch auf der Wandsbeker Chaussee hätten die Mitfahrer des Opfers das Auto dann plötzlich angehalten und einen Rettungswagen gestoppt. Das bestätigt die Polizei via Twitter:

Nach ersten Ermittlungen haben die Insassen eines Pkw auf der Wandsbeker Chaussee in #Eilbek einen Rettungswagen angehalten den Mann mit der mutmaßlichen Schussverletzung übergeben.

Unsere #Mordkommission übernimmt die weiteren Ermittlungen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 2. November 2018