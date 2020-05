Einschaltquoten : Zwei Millionen sehen bei «Männerwelten» zu

Das Interesse an Nachrichten reißt nicht ab, was sich nicht zuletzt an den Zuschuaerzahlen der «Tagesschau» ablesen lässt. Doch auch die gewonnenen 15 Sendeminuten von Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) lockten viele Zuschauer an die Geräte.

von dpa

14. Mai 2020, 13:28 Uhr

Ihre gewonnenen 15 Sendeminuten bei ProSieben haben Joko und Klaas genutzt, um ein Schlaglicht auf sexuelle Übergriffe gegen Frauen zu werfen.

Der von der Autorin Sophie Passmann präsentierte Beitrag «Männerwelten» erreichte am Mittwochabend um 20.15 Uhr 2,04 Millionen Zuschauer (Marktanteil 6,3 Prozent). In der Gruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer war der Anteil mit 1,53 Millionen (16,8 Prozent) besonders hoch.

Hintergrund ist die Show «Joko & Klaas gegen ProSieben», bei der Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) gegen ihren Arbeitgeber antreten und sich 15 Live-Minuten zur besten Sendezeit erspielen können.

Das hohe Interesse an Corona-Informationen spiegelte sich erneut in den Einschaltquoten: Die ARD-«Tagesschau» schalteten 6,07 Millionen (19,3 Prozent) ein, das anschließende «ARD Extra» 5,56 Millionen (17,2 Prozent). 4,74 Millionen (19,5 Prozent) sahen um 19 Uhr die «heute»-Nachrichten im ZDF und 3,48 Millionen (13,1 Prozent) das «ZDF spezial» direkt im Anschluss.

In «normalen» TV-Programm dominierte am Mittwochabend das ARD-Drama «Toter Winkel» um Rechtsterrorismus: 4,85 Millionen Menschen (15,6 Prozent) schalteten ein. Im ZDF sahen 3,98 Millionen (12,7 Prozent) die Quizshow «Da kommst du nie drauf!». 1,47 Millionen (5,0 Prozent) waren bei Kabel1 und der Tragikomödie «Forrest Gump» dabei.

Bei Pro7 verfolgten 1,49 Millionen (4,6 Prozent) die Arztserie «Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte» und bei Vox 1,44 Millionen (4,5 Prozent) die Actionserie «Magnum P.I.». Sat.1 konnte mit der Abenteuershow «The Mole - Wem kannst Du trauen?» 1,13 Millionen (3,6 Prozent) gewinnen und RTL mit der Datingshow «Are You The One?» 1,07 Millionen (3,4 Prozent). 0,97 Millionen (3,1 Prozent) interessierten sich für die Doku-Soap «Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben» bei RTL2.