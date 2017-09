Einschaltquoten : ZDF-Krimi schlägt die gesamte Show-Konkurrenz

Die Deutschen und ihr Krimi - dagegen kommt nur wenig an. Auch an diesem Samstagabend konnte das ZDF mit «Kommissarin Lucas» am meisten Menschen vor den Fernseher locken. Mit etwas Abstand folgt das Erste mit seiner Streiche-Show «Verstehen Sie Spaß?»