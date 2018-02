Einschaltquoten : ZDF-Krimi mit Natalia Wörner ganz vorn

Natalia Wörner als Hauptkommissarin Jana Winter hatte am Montagabend wieder einen starken Auftritt. Im ZDF musste sie von 20.15 Uhr an klären, wer für den Tod einer jungen Prostituierten verantwortlich ist, die tot in einem Naturschutzgebiet gefunden wird.

von dpa

20. Februar 2018, 10:03 Uhr

Mit 7,71 Millionen Zuschauern und 23,0 Prozent Marktanteil hatte die Folge «Das Geheimnis der Schwestern» aus der Krimireihe «Unter anderen Umständen» mit Abstand die beste Einschaltquote um diese Zeit.

Starke Zahlen gab es aber auch für das Erste: Dort startete die sechsteilige Dokuserie «Der Blaue Planet» mit 5,04 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,8 Prozent - nicht selbstverständlich für eine Dokumentation über die Weltmeere. Die «Tagesschau» im Ersten direkt davor hatte 6,09 Millionen (18,9 Prozent).