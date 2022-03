Einschaltquoten : ZDF-Freitagskrimi gewinnt vor RTL-Tanzshow

„Der Staatsanwalt“ wurde Quotensieger am Freitagabend im ZDF. Da konnten die Programme der anderen Sender nicht annähernd mithalten, auch „Let's Dance“ nicht.

Das ZDF hat wie so oft mit dem Freitagskrimi den Quotensieg zum Start ins Fernsehwochenende errungen. „Der Staatsanwalt“ lockte im Schnitt 6,11 Millionen Menschen zur besten Sendezeit am Freitagabend vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von 20,5 Prozent entsprach. Dahinter behauptete sich RTL mit der Tanzshow „Let's Dance“, für die sich 4,14 Mill...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.