Show : ZDF feiert Nenas Bühnenjubiläum

22.Sep.2017 | 08:11 Uhr

Große Show für Nena: Zum 40. Bühnenjubiläum der 57 Jahre alten Sängerin hat das ZDF am Donnerstagabend in Hamburg eine Hommage an die Pop-Ikone aufgezeichnet.

Dabei waren neben der Jubilarin auch Wolfgang Niedecken, Gianna Nannini, Sasha, Dave Stewart (Eurythmics) sowie die Frontmänner der Bands Karat, City und Puhdys.

Als Kulisse für das Wiedersehen mit zahlreichen Weggefährten und den Rückblick auf die Karriere des Popstars diente das «Mehr!Theater» am Großmarkt in Nenas Wahlheimat Hamburg. Die von Thomas Gottschalk moderierte Show zeigt der Sender am 7. Oktober um 20.15 Uhr unter dem Titel «Nichts versäumt».

