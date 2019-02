Dreh in den Alpen : ZDF dreht neues «Bergdoktor»-Winterspecial

Die Zeit ist vorbei, in der der TV-Arzt Dr. Martin Gruber Woche für Woche Menschenleben gerettet hat. Doch es wird weitergehen - mit einem Special und neuen Folgen.

von dpa

22. Februar 2019, 16:06 Uhr

Der ZDF-Quotenhit «Der Bergdoktor» bekommt ein neues Winterspecial. Der 90-Minüter entstehe derzeit im österreichischen Ellmau und Umgebung, teilte das ZDF am Freitag mit.

Neben Hans Sigl als Dr. Martin Gruber und anderen Schauspielern aus der Stammbesetzung stehen Emilia Bernsdorf, Simon Böer und Lennart Betzgen vor der Kamera. Regie führt Florian Kern. Gedreht wird bis voraussichtlich Mitte März. Ein Sendetermin stehe noch nicht fest, hieß es.

In dem Special macht sich ein alter Freund von Dr. Gruber Sorgen um seine 17-jährige Tochter, die seit dem Tod ihrer Mutter an extremer Sonnenempfindlichkeit leidet und sich an ein von der Außenwelt isoliertes Leben gewöhnt hat. Doch nach einem Unfall stellt Martin Gruber Unstimmigkeiten in der Krankheitsgeschichte des Mädchens fest.

Mit Top-Zuschauerzahlen hatte sich der «Bergdoktor» am Donnerstagabend aus der zwölften Staffel verabschiedet. Mit 7,16 Millionen (22,5 Prozent) erreichte das Finale eine glänzende Einschaltquote und hielt die Konkurrenz auf deutlichem Abstand. Die Dreharbeiten für neue Folgen sollen im Frühjahr starten.