Millionen Klicks : YouTuberin Bibi ist erneut schwanger

Das öffentliche Leben von Bianca Claßen geht in eine neue Runde: Sie freut sich auf ihr zweites Kind.

von dpa

04. November 2019, 11:42 Uhr

Das YouTuber-Paar Bianca «Bibi» Claßen (26) und Julian «Julienco» Claßen (26) bekommt erneut Nachwuchs - und erntet mit dieser Nachricht Millionen Klicks.

Ein rund elfminütiges Video auf Bibis YouTube-Kanal «Bibi's Beauty Palace», in dem das Paar über die Schwangerschaft spricht, schauten sich innerhalb eines Tages mehr als 2,5 Millionen Nutzer an. Ein ähnlicher Clip auf dem Kanal ihres Mannes sammelte über 1,2 Millionen Klicks.

«Wir sind einfach nur happy & freuen uns riesig, unser Glück endlich mit euch teilen zu können», schrieb die Influencerin am Sonntag auf Instagram. Das Paar wolle ihre Fans in den kommenden Monaten an «dieser spannenden Reise» teilhaben lassen. In einem der Videos berichtet sie, bereits im sechsten Monat schwanger zu sein.

Bianca und Julian Claßen sind Deutschlands erfolgreichstes YouTuber-Paar mit zusammen mehr als neun Millionen Followern. Die Jugendfreunde aus Köln heirateten im September 2018, einen Monat spät kam ihr erster Sohn auf die Welt. Der Clip, in dem sie Bibis erste Schwangerschaft ankündigten, war mit mehreren Millionen Aufrufen das erfolgreichste Nicht-Musik-Video des Jahres 2018 bei YouTube-Nutzern aus Deutschland.