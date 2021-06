Pandemie : Wolfgang Joop: Trinke keinen Alkohol mehr

Nach seinem Geburtstag im November sei Schluss gewesen. Wolfgang Joop erzählt, dass er keinen Alkohol mehr trinke und sein Leben neu sortiert habe.

Berlin | Der Modedesigner Wolfgang Joop (76) hat nach seinen Worten in der Corona-Zeit sein Leben neu sortiert. Das sei ihm gut bekommen, erzählte Joop der „Bild am Sonntag“. Er habe noch mehr Disziplin entwickelt. „Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken: ein letztes Glas an meinem Geburtstag im November, danach nie wieder. Diese Reinigung, das Cleaning-out...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.