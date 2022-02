Vorfall bei Dreharbeiten : Witwer von erschossener Kamerafrau kritisiert Alec Baldwin

Am Filmset des Western „Rust“ kam es zu einem Vorfall, bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins getötet wurde. Nun spricht ihr Mann - und findet harte Worte für Hollywood-Star Alec Baldwin.

Der Witwer der erschossenen Kamerafrau Halyna Hutchins hat in einem Fernseh-Interview scharfe Kritik an Hollywood-Star Alec Baldwin geübt. Baldwin habe sich nach dem tödlichen Vorfall bei den Dreharbeiten zu dem Western „Rust“ quasi selbst als Opfer dargestellt, sagte Matthew Hutchins in einem veröffentlichten Interview des Senders NBC. „Die Vorstellu...

