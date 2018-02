Von Royal zu Royal : William und Kate treffen Königsfamilie in Oslo

William und Kate sind auf Skandinavien-Tour. In Oslo hatte das royale Paar eine besonders kundige Reiseführerin.

von dpa

01. Februar 2018, 16:55 Uhr

Große Aufgabe für die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra (14): Beim Besuch von Prinz William und seiner Frau Kate hat sie am Donnerstag einen Programmpunkt fast allein geschmissen.

Sie führte das britische Paar durch einen nach ihr benannten Skulpturenpark in Oslo - von Nr. 2 in der Thronfolge zu Nr. 2 in der Thronfolge quasi. Denn sowohl Ingrid als auch William (35) werden ihren Vätern voraussichtlich irgendwann auf den Thron ihres Landes folgen.

Prinz William und die schwangere Kate (36) sind seit Dienstag auf Skandinavien-Tour. In Stockholm trafen sie in den vergangenen Tagen unter anderem Schwedens Königspaar.

In Oslo ist am Freitag noch ein Besuch der Skisprungschanze Holmenkollen geplant. William und Kate wollen auch beim Skiunterricht für Kindergartenkinder dabei sein und mit ihnen Würstchen über offenem Feuer rösten.