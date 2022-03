Neues aus Hollywood : Will Smith setzt „I Am Legend“-Film fort

Fortetzungen kommen nie aus der Mode. Jetzt plant Will Smith ein Sequel zu seinem Sci-Fi-Abenteuer „I Am Legend“.

Hollywood-Star Will Smith (53, „King Richard“) plant eine Fortsetzung seines futuristischen Thrillers „I Am Legend“ aus dem Jahr 2007. Smith sei zusammen mit „Black Panther“-Star Michael B. Jordan (35) als Produzent und als Darsteller an Bord, berichteten die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ am Freitag. Smith und Jordan posteten beid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.