Rebellin : «Westwood»: Doku über Punk-Ikone

Sie ist eine der Großen der Moodewelt. Vivienne Westwood erfand die Punk-Mode.

von dpa

17. Dezember 2018, 09:55 Uhr

Berlin (dpa) Ob eine Donna Karan, eine Jil Sander, eine Coco Chanel oder eine Miuccia Prada: Bei all diesen Frauen handelt es sich um berühmte Modeschöpferinnen, die maßgeblichen Einfluss darauf hatten und haben, wie sich Frauen rund um den Globus kleiden.

Auch eine Vivienne Westwood, geboren 1941 als Vivienne Isabel Swire, gehört zu den großen weiblichen Namen in der Mode. Bekannt ist sie vor allem durch ihre Rolle bei der Etablierung der sogenannten Punk-Mode der 70er Jahre. In ihrer Dokumentation nimmt Regisseurin Lorna Tucker relevante Momente aus der Karriere Westwoods in den Fokus. Und berichtet auch von anderen Seiten der Britin, die sich unter anderem auch im Umweltschutz engagiert.

Westwood, Großbritannien 2017, 80 min, FSK ab 0, von Lorna Tucker