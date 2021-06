Ausblick : Was in diesem Jahr noch beim „Tatort“ zu sehen ist

Noch etwa 15 „Tatort“-Krimis kommen noch 2021, darunter die Rückkehr von Lars Eidinger als „stiller Gast“ Kai Korthals, ein neuer Fall mit Heike Makatsch und ein Gastauftritt von Udo Lindenberg.

Berlin | Seit Sonntagabend (6.6.) ist der „Tatort“ in der Sommerpause. Neue Krimis, also Erstausstrahlungen, gibt es erst wieder ab Ende August. Was geschah bislang? Im Neujahrskrimi starb Christian Ulmens Figur Lessing - es blieb unklar, ob und wie es in Weimar nun weitergeht. Bei den Einschaltquoten stach natürlich wieder der Münster-„Tatort“ heraus, d...

