Teleshopping-Urgestein : Walter Freiwald bedankt sich für Zuspruch

Der schwer erkrankte Moderator Walter Freiwald hat sich für die guten Wünsche bedankt.

von dpa

11. November 2019, 09:24 Uhr

Der schwer erkrankte Fernseh-Moderator Walter Freiwald («Der Preis ist heiß») bedankt sich für Zuspruch und Trost. «Danke für eure Reaktionen und euer Mitgefühl. Ihr tut mir gut. Vergesst mich nicht!», schrieb der 65-Jährige am Sonntagabend bei Facebook. Dazu postete er ein Foto, auf dem er eine Schiefertafel hält, auf die das Wort «Gefühl» geschrieben ist.

Freiwald hatte vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Er werde «diese Krankheit nicht überleben», berichtete der 65-Jährige am 6. November bei Twitter und Facebook. «Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten.»

Freiwald moderierte über viele Jahre bei RTL Shop und gilt als Teleshopping-Urgestein. Bekannt wurde er insbesondere an der Seite von Harry Wijnvoord in der Spielshow «Der Preis ist heiß». Vielen in Erinnerung ist auch noch Freiwalds Mitwirken in der RTL-Dschungelshow «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» Anfang 2015.