TV-Tipp : Vom Glück ins Unglück - das Drama „Plötzlich so still“

Ein Kind wird geboren, die Eltern sind überglücklich - doch dann stirbt die Kleine ganz plötzlich. Was daraufhin geschieht, das erzählt ein ZDF-Film.

Berlin | So sieht Glück aus: Die Geburt eines ersehnten Kindes erfüllt die jungen Eltern in einem Hamburger Eigenheim mit Stolz und Freude. Erst geht alles gut, der Vater kann beruhigt auf Dienstreise gehen, dann geschieht es eines Morgens: Die kleine Tochter atmet nicht mehr. Mit diesem traurigen Geschehen nimmt das Drama „Plötzlich so still“ an diesem Mon...

