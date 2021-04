Schauspieler : Vielseitiger Charakter - Michael Fassbender wird 44

Er hat den Apple-Gründer Steve Jobs gespielt, einen Sexsüchtigen und den Schottenkönig Macbeth: Kaum einer in Hollywood ist so vielseitig wie der Schauspieler Michael Fassbender.

Berlin | Kaum ein Schauspieler seiner Generation versteht sich so gut auf den Spagat zwischen ambitionierter Filmkunst und Popcorn-Kino wie Michael Fassbinder. Der 1977 in Heidelberg geborene Sohn eines Deutschen und einer Irin macht in einer Jane-Austen-Verfilmung oder einem Herzschmerz-Drama ebenso eine gute Figur wie als Superheld Eric in den „X-Men“-Filmen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.