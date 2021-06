TV-Tipp : Viel geredet, nichts gesagt: „Einfach das Ende der Welt“

Shayne Laverdière/Sons of Manual/ARTE France/dpa

Shayne Laverdière/Sons of Manual/ARTE France/dpa

Ein junger Mann kehrt in seine Heimat zurück, mit einer schrecklichen Wahrheit im Gepäck. Ein Film über eine französische Familie auf Arte.

Berlin | Ein junger Mann fährt nach zwölf Jahren erstmals wieder zu seiner Familie. Er will dort persönlich sagen, dass er todkrank ist und bald sterben wird. Und er will sich die Illusion bewahren, bis zum Schluss Herr über sein Leben zu bleiben. Ob ihm das gelingt, zeigt das Drama „Einfach das Ende der Welt“ an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr auf Arte. Lo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.