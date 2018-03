Einschaltquoten : Veronica Ferres floppt mit Sat.1-Komödie

Einst zog sie mit Filmen wie «Das Superweib», «Die Chaos-Queen» oder «Rossini» viele Millionen Zuschauer auf einen Schlag in den Bann. Heute ist die Anhängerschaft von Veronica Ferres überschaubarer.

von dpa

21. März 2018, 11:38 Uhr

Veronica Ferres als Betrügerin? Lediglich 1,82 Millionen Fernsehzuschauer konnten sich das am Dienstagabend um 20.15 Uhr gut vorstellen und entschieden sich für die Sat.1-Komödie «Liebe auf den ersten Trick». In der spielt die 52-jährige Schauspielerin die Schwindlerin Annabel, die einen Lottomillionär (Dieter Hallervorden) heiraten will, um sich aus ihrem finanziellen Schlamassel zu befreien. Der Marktanteil betrug 6,0 Prozent.

Deutlich besser ging es wie üblich zeitgleich der ARD-Dauerserie «Um Himmels Willen», die 5,35 Millionen Zuschauer (16,7 Prozent) einschalteten. Danach brachte es die Krankenhaussoap «In aller Freundschaft» ab 21 Uhr sogar auf 5,55 Millionen Zuschauer (17,8 Prozent). Die «Tagesschau»-Ausgabe um 20 Uhr hatten zuvor allein im Ersten 4,22 Millionen Menschen (12,9 Prozent) eingeschaltet.

Auf die ZDF-Dokumentation «Superbauten der Geschichte: Der Kreml» entfielen um 20.15 Uhr 2,77 Millionen Zuschauer (8,7 Prozent) und auf die Wiederholung des ZDFneo-Krimis «Friesland: Krabbenkrieg» 2,13 Millionen 86,7 Prozent). Die letzte Folge der RTL-Serie «Sankt Maik» mit Daniel Donskoy verbuchte 2,09 Millionen Zuschauer (6,5 Prozent) und die letzte Episode der anschließenden Serie «Beck is back» mit Bert Tischendorf 1,99 Millionen (6,8 Prozent). Beide Produktionen gehen in die zweite Staffel, kündigte RTL an.

Dem Finale der Vox-Showreihe «Ewige Helden» wohnten 1,53 Millionen Menschen (5,5 Prozent) bei, der ProSieben-Zeichentrickserie «Die Simpsons» 1,09 Millionen (3,4 Prozent), der Kabel-eins-Reihe «Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?» 1,03 Millionen (3,4 Prozent) und der RTL-II-Dokusoap «Traut euch! In 12 Stunden Altar» nur 0,60 Millionen (2,0 Prozent).

Im Jahresschnitt liegt das ZDF unter den deutschen Fernsehsendern bislang mit einem Marktanteil von 14,2 Prozent vorn. Es folgt das Erste mit 12,5 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 8,9 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (5,9 Prozent), Vox (4,9 Prozent), ProSieben (4,1 Prozent), Kabel eins (3,3 Prozent), ZDFneo (3,1 Prozent), RTL II (3,0 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).