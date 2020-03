Trauer in New York : US-Schauspieler Mark Blum an Covid-19 gestorben

Mark Blum ist tot. Der Schauspieler erlag den Folgen einer Corona-Infektion. Ein Theater in New York trauert besonders um eienn der ihren.

von dpa

27. März 2020, 09:22 Uhr

Der New Yorker Film- und Theaterschauspieler Mark Blum ist mit 69 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Seine Infektion mit dem neuen Coronavirus habe zu Komplikationen geführt, denen der Darsteller schließlich erlegen sei, teilte die Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild am Donnerstag mit.

Blum wurde mit Filmen wie «Desperately Seeking Susan» und «Crocodile Dundee» bekannt. Er spielte regelmäßig in dem New Yorker Off-Broadway-Theater «Playwright Horizons», das auf Twitter der Trauer der Kollegen Ausdruck verlieh: «Danke für alles, was du für unser Theater gemacht hast, Mark», heißt es. «Wir werden dich vermissen.» Dazu veröffentlichte das New Yorker Haus einige Szenenbilder alter Bühnenstücke.