Ehrenplatz auf «Walk of Fame» : US-Rapper «50 Cent» mit Stern in Hollywood gefeiert

Curtis Jackson alias «50 Cent» hatte in seiner Kindheit nicht leicht. Als Rapper machte er sich einen Namen und hat jetzt sogar einen Stern auf dem «Walk of Fame» bekommen.

von dpa

31. Januar 2020, 00:15 Uhr

Rapper sind eher die Ausnahme auf dem «Walk of Fame», doch nun hat Curtis Jackson alias «50 Cent» einen Ehrenplatz auf der Flaniermeile im Herzen von Hollywood.

Der amerikanische Rap-Star («Candy Shop», «Get Rich or Die Tryin'») und Schauspieler («Criminal Squad») enthüllte eine Sternenplakette mit seinem Namen. Vor kreischenden Fans ging der Rapper auf seinem Stern in die Knie. Die Ehrung fällt zeitlich mit dem Ende der von Jackson produzierten TV-Serie «Power» zusammen. In der seit 2014 laufenden Krimi-Serie spielt der Sänger auch selber mit.

Als Gastredner teilte Rapper Eminem reichlich Lob und Flüche aus. Dieser Kerl ist «verdammt unermüdlich», sagte Eminem: als Künstler, Geschäftsmann, Schauspieler, Regisseur, Produzent, der auch jonglieren und Scrabble spielen könne. «Er kann einfach alles», pries der Musiker seinen Kollegen.

Jackson wuchs am Stadtrand New Yorks in Queens auf. Seinen Vater lernte er nie kennen, seine Mutter verkaufte Drogen und starb, als er acht Jahre alt war. Nach eigenen Dealer-Jahren arbeitete er sich langsam als Rapper hoch. Der Durchbruch gelang 2003 mit dem Album «Get Rich or Die Tryin'». Der Grammy-Preisträger spielte auch in mehreren Filmen und TV-Serien mit.