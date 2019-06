Tod mit 78 : «Um Himmels Willen»-Erfinder Michael Baier gestorben

Der Drehbuchautor verantwortete Erfolgsserien wie «Das Erbe der Guldenburgs» oder «Adelheid und ihre Mörder». Erst vor wenigen Jahren war er zu seiner Familie in die USA gezogen, wo er auch starb.

von dpa

21. Juni 2019, 18:23 Uhr

Der Erfinder der erfolgreichen Fernsehserie «Um Himmels Willen», Michael Baier, ist tot.

Der Drehbuchautor starb nach längerer Krankheit im Alter von 78 Jahren in den USA, wie eine Sprecherin der Produktionsfirma «neue deutsche Filmgesellschaft» mit Sitz in Unterföhring bei München am Freitag sagte. Sie berief sich dabei auf die Familie von Baier. Demnach starb der gebürtige Baden-Badener am Montag im US-Bundesstaat Massachusetts.

Baier hatte nach Angaben der Produktionsfirma, deren Gesellschafter er auch war, unter anderem die Fernsehserien «Das Erbe der Guldenburgs», die Krimiserie «Adelheid und ihre Mörder» mit Evelyn Hamann in der Hauptrolle und die ARD-Vorabendserie «Um Himmels Willen» mit Fritz Wepper als selbstverliebtem Bürgermeister entwickelt. «Seine Genialität im Erfinden von TV-Serien und im liebevollen Gestalten authentischer Figuren hat eine ganze Fernsehnation begeistert», erklärte die Produktionsfirma.

Baier war der Sprecherin zufolge vor wenigen Jahren zu seiner Familie in die USA gezogen.