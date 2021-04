Unterhaltung : Ulmen-Fernandes über eine „Traumschiff“-Parallelwelt

Die Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes ist neu an Bord vom „Traumschiff“. Sie erzählt von den Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen.

München | Die Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (39) kann sich neben ihrer journalistischen Arbeit in Doku-Formaten auch für leichte Unterhaltung begeistern. Sie habe sich sehr über das Angebot des ZDF gefreut, beim „Traumschiff“ mitzuspielen. „Ich glaube, dass das etwas sehr Deutsches ist, dass man entweder in der einen oder in der anderen Ecke unterwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.