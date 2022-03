Kalush Orchestra : Ukrainische Band fährt trotz Krieg zum ESC

Die Vorbereitungen auf den ESC finden dieses Jahr im Schatten des Ukraine-Kriegs statt. Die ukrainischen Teilnehmer sind besonders betroffen - aber trotzdem fest entschlossen, für ihr Land anzutreten.

Die ukrainische Band Kalush Orchestra will trotz des Krieges in ihrem Land zum Eurovision Song Contest (ESC) nach Turin reisen. „Wir bereiten uns so gut wie möglich vor und geben alles, um unser Land bestmöglich zu vertreten“, sagte Sänger Oleg Psyuk 50 Tage vor dem Finale am 14. Mai - in einem Video bei Instagram. Er dankte den ESC-Organisatoren für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.