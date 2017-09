Esther Bejarano : Überlebende von Auschwitz singt mit Hip-Hoppern

vergrößern 1 von 1 Foto: pmi 1 von 1

Die Musikerin und Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano tritt bei der Interkulturellen Woche in Cuxhaven auf. Die 92-Jährige wird mit der Hip-Hop-Band Microphone Mafia am Sonnabend ein Konzert geben, wie eine Stadtsprecherin mitteilte.

Bejarano ist eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters im KZ Auschwitz. Im April 1943 wurde sie dorthin deportiert. Die junge Frau entkam dem Höllenleben und der Zwangsarbeit dort ein Stück weit, weil sie in das Orchester berufen wurde. Sie spielte die „Begleitmusik zum Massenmord“, schrieb sie in ihren Erinnerungen. Mittlerweile ist die Wahl-Hamburgerin eine Vorkämpferin gegen das Vergessen der Nazi-Gräueltaten. „Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt“, zitiert die Stadt Bejarano. „Ihr müsst alles wissen, was damals geschah. Und warum es geschah.“ Die Veranstaltung ist als Konzert und Lesung angekündigt.