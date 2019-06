«Tatort» - und mehr : TV-Kommissar und Geschichtenerzähler: Miroslav Nemec wird 65

Miroslav Nemec - ist das nicht der aus dem Münchner «Tatort»? Genau. Doch Fernseh-Krimis sind nicht alles im Leben des Schauspielers.

von dpa

25. Juni 2019, 23:59 Uhr

Will man den Schauspieler Miroslav Nemec beschreiben, reicht für viele ein Schlagwort: «Tatort». Seit 28 Jahren ist der Schauspieler in der traditionsreichen ARD-Krimireihe als Münchner Fernsehkommissar Ivo Batic zu sehen, an der Seite seines Kollegen Udo Wachtveitl.

«Ich bin genauso impulsiv, emotional und eruptiv», sagte Nemec mal über seine Rolle, gleichzeitig sei er aber auch lustiger und freundlicher als der Batic. Am 26. Juni wird der Schauspieler 65 Jahre alt.

1954 wurde Nemec in Zagreb geboren, der Hauptstadt des heutigen Kroatien. Mit zwölf Jahren schickten ihn seine Eltern aus dem damaligen Jugoslawien ins bayerische Freilassing, «damit ich's besser hab'», sagt Nemec in dem Porträt, das der Bayerische Rundfunk gerade über ihn gedreht hat. Als Jugendlicher träumte er davon, Rockmusiker zu werden und startete als Keyboarder und Sänger in der Band Asphyxia, mit der er noch heute auftritt. 1996 gründete er die Miro Nemec Band.

Nach dem Abitur 1973 studierte er am renommierten Mozarteum in Salzburg. Doch die Liebe zum Theater war größer: Dreieinhalb Jahre verbrachte er an der Schauspielakademie in Zürich. Es folgten Engagements in Essen und Köln und am Residenztheater in München. Auch im Fernsehen war Nemec öfter zu sehen, etwa in der Serie «Liebling Kreuzberg».

In Krimis trat der Schauspieler zunächst vor allem als Bösewicht auf, bis er schließlich 1991 die Seiten wechselte und mit Wachtveitl seine «Tatort»-Karriere startete. Seitdem sind die beiden ein Team. «Uns beide gibt es nur zu zweit», bekannte Nemec 2015 in einem Interview. «Wenn ich unterwegs bin und jemand erkennt mich, bekomme ich auch oft zu hören: 'He, wo ist denn der Kollege?'».

Doch auf eine Rolle festlegen lassen will sich der Schauspieler nicht. Immer wieder ist er auch in anderen Filmen zu sehen - wie in dem Politthriller «Der blinde Fleck» oder im Privatsender DMAX, wo er die Sendung «Spurlos verschwunden» moderierte. Im Advent geht er mit Wachtveitl auf Tour, um die «Weihnachtsgeschichte» nach Charles Dickens zu lesen.

Trotz der Erfolge in Deutschland hat Nemec seine Heimat Kroatien nicht vergessen und verbringt dort regelmäßig seinen Urlaub. Der Jugoslawienkrieg ab 1991 sei sehr belastend für ihn gewesen, erinnert sich die Schauspielerin Janina Hartwig, die damals mit ihm zusammen war und mit der er eine Tochter hat. «Das war so eine extreme Belastung, da war er oft außer sich», sagt Hartwig («Um Himmels Willen») in der Sendung des Bayerischen Rundfunks. Während Bekannte und Freunde in seiner alten Heimat im Krieg kämpften, wollte er deshalb nicht untätig sein und gründete den Verein Hand in Hand mit dem Ziel, im Krieg verwaiste Kinder zu unterstützen.

Ein turbulentes Leben, auf das Nemec zurückblickt, auch weil er es mit der Treue zu den Frauen nicht immer so genau nahm. «Ich war auch ein Fremdgeher», gibt er im BR Fernsehen zu. Mittlerweile ist er beständig. Seit vielen Jahren ist er mit der Dokumentarfilmerin Katrin Jäger verheiratet, 2012 kam ihre Tochter auf die Welt. Nemec sieht sein Leben als Reifeprozess: «Ich bin manchmal froh, dass das Leben mich geprüft hat und ich daran nicht gescheitert, sondern gewachsen bin.»