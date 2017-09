TV-Tipp : Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

28.Sep.2017

Daniela Katzenberger weiß, was es heißt, vor Kameras zu heiraten. Im vergangenen Jahr gab sie ihrem Mann Lucas Cordalis - Sohn des Schlagersängers Costa Cordalis («Anita») - live im Fernsehen das Jawort.

Als besonders sparsam ging das Hochzeitsfest nicht durch - man mietete sich auf dem Bonner Petersberg ein, gefeiert wurde im früheren Gästehaus der Bundesregierung. Als Jurorin in ihrer neuen Show verlangt die ewige Blondine nun genau das von ihren Kandidaten: eine «Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis». So heißt ihr neues Format, das am Donnerstag (28. September, 20.15 Uhr) bei RTL II startet.

Die Regeln sind relativ simpel: Hochzeitspaare haben exakt 3999 Euro Budget und müssen damit das bestmögliche Fest organisieren. Katzenberger und der Hochzeitsplaner Eric Schroth bewerten das Ergebnis in verschiedenen Kategorien. Wem es gelingt, die schönste Feier auszurichten, gewinnt eine Reise nach Mauritius.

Allerdings klingt es einfacher als es vermutlich ist. Schroth rechnet vor: «Man kann sagen: Eine deutsche Durchschnittshochzeit kostet 10 000 bis 14 000 Euro und hat rund 80 Gäste.» 3999 Euro scheinen da eine fast lächerliche Summe. Vor allem, weil es seit Jahren einen Trend zu immer ausgefalleneren Feten gibt. Wo früher schnell «Ja» gesagt und danach flugs gebechert wurde, werden heute Kolonien weißer Tauben, Foto-Boxen und Musical-Einlagen aufgeboten. Eine ganze Industrie zehrt von diesem neuen Hochzeits-Hype - und lässt ihn sich entsprechend bezahlen.

Wohl auch deshalb ist bei «Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis» Feilschen, Tauschen und Verhandeln erlaubt. Man kann zum Beispiel im Brautmodengeschäft einmal Fensterputzen anbieten, um den Preis für das Traumkleid zu drücken. Katzenberger und Hochzeitsplaner Schroth halten sich weitestgehend raus und kommentieren nur. Meist komme auch etwas Ordentliches raus, sagt Katzenberger. «Es sieht alles immer hochwertig aus. Wir hatten nur einen Fall, da war der Anzug nicht so schön - der wurde im Internet bestellt.»

Katzenberger glaubt, dass sie das auch gut hinbekommen hätte. Keinesfalls sparen sollte man ihrer Meinung nach beim Essen. Spielraum gebe es anderswo. «Ich als bekennende Schnäppchenjägerin weiß, dass es durchaus möglich ist, beim Kleid bis zu 50 Prozent runterzuhandeln - bei einem Auslaufmodell oder einem Kleid aus der letzten Kollektion», erläutert die Kosmetikerin aus Ludwigshafen.

Schon waren Abgesänge auf Katzenberger zu hören - man dachte, dass man sich irgendwann ja sattgesehen haben müsste. Das Fernsehen zeigte nicht nur Katzenbergers Hochzeit, sondern auch den dazu gehörenden Antrag. Kameras waren mit ihr im Kreißsaal und bei der Taufe der Tochter. Auf Facebook hat sie aber immer noch mehr als 2,5 Millionen Fans. Sie mögen wohl vor allem ihre unverstellte und vom pfälzischen Dialekt geerdete Art zu reden.

Das beweist sie auch in der neuen Show. Trotz ihres Verhandlungsgeschicks wäre es wohl auch für sie selbst gar nicht so leicht, in einem Brautladen um einen guten Preis zu feilschen, sagt sie. Dort arbeiteten ja meist Frauen. «Und die kriegst du nicht so leicht um den Finger gewickelt. Die reagieren nicht auf einen großen Busen und einen Wimpernaufschlag.»

Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis