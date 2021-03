Familienplanung : Topmodel Toni Garrn ist schwanger

Das Modele kann offenbar schweigen. Ein halbes Jahr hat die 28-Jährige zumindest für sich behalten, dass sie ein Baby erwartet.

Berlin | Toni Garrn erwartet ihr erstes Kind. „Endlich kann ich meine größte Nachricht mit euch teilen“, schrieb das 28 Jahre alte Topmodel auf Instagram am Freitag. „Die Reise kann losgehen.“ Sechs Monate habe sie dieses Geheimnis für sich behalten. Sie sei sehr aufgeregt, sagte Garrn zudem in einem Video, in dem sie sich mit deutlichem Babybauch zeigte. „...

