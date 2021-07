Schlager-Ikone : Tony Marshalls Galerie der Erinnerung

Seine Stimme füllt den Raum, seine Zerbrechlichkeit bemerkt man erst auf den zweiten Blick. Schlagersänger Tony Marshall strotzt vor Lebensfreude und Glück. Mit einer kleinen Galerie lässt er seine Fans daran teilhaben.

Gaggenau | Mit dröhnendem Lachen betritt er den Raum, stützt die eine Hand auf seine Krücke und zeigt mit der anderen weit ausholend auf all die persönlichen Kostbarkeiten um ihn herum. Der Schlagersänger Tony Marshall (83) hat am Dienstag in Gaggenau bei Rastatt seine eigene kleine Galerie eröffnet - und Glückseligkeit dringt ihm aus allen Poren. „Ich hab...

