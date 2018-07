Herzprobleme : Tony Marshall nicht im Dschungelcamp

Schlager-Star Tony Marshall sollte nach eigener Aussage beim nächsten RTL-Dschungelcamp dabei sein. Doch seine Gesundheit spiele nicht mit, erklärt er.

Wegen Herzproblemen hat Schlagersänger Tony Marshall («Schöne Maid») einer möglichen Teilnahme am RTL-Dschungelcamp «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» in Australien eine Absage erteilt.

«Mein Arzt sagt, dass mit meinem Herzleiden so ein langer Flug einfach nicht mehr zu machen ist», sagte der 80-Jährige der «Bild»-Zeitung.

«Herzschwäche ist ja die häufigste Todesursache in Deutschland. Und ich will nicht als Leiche in Australien ankommen», fügte er hinzu. Eine offizielle Bestätigung des Senders RTL über eine geplante Teilnahme von Marshall hatte es zuvor nicht gegeben.

Im vergangenen Jahr hatte der Sänger erklärt, dass ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt worden sei. Den Angaben zufolge muss er sich nun erneut einer Behandlung unterziehen. «Ich bekomme im Krankenhaus Elektroschocks, damit mein Herz wieder auf Trab kommt. Es schlägt zu unregelmäßig.»

Dem Bericht zufolge hätte Marshall eine Gage von 300 000 Euro für den Auftritt in der Sendung Anfang kommenden Jahres gewunken. Er habe die Summe für seine Stiftung nutzen wollen.