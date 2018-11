Eine spannende Erfindung : Tod eines Tüftlers im Science-Fiction-Thriller «Rememory»

Der geniale Tüftler Gordon präsentiert eine beeindruckende Erfindung. Wenig später ist er tot. Dann erscheint ein Unbekannter, um die Angelegenheit aufzuklären. Doch eigentlich ist er an etwas anderem interessiert.

von dpa

05. November 2018, 12:50 Uhr

Alle Erinnerungen digitalisiert und jederzeit abrufbereit? Was würde das mit einem Menschen machen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der neue Kinofilm «Rememory» und zeigt, was in der Vergangenheit alles steckt.

Tüftler Gordon Dunn enthüllt seine Erfindung, die Erinnerungen digitalisieren kann. Wenig später ist er tot. War es Mord? Das versucht ein Unbekannter (Peter Dinklage) herauszufinden, der zunächst mehr Interesse an der Erfindung als an der Aufklärung hat.

Rememory, USA und Kanada 2017, 112 Min., FSK ab 12, von Regisseur Mark Palansky, mit Peter Dinklage, Martin Donovan, Julia Ormond, Anton Yelchin