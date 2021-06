Filmfestival : Ticketverkauf für Sommerausgabe der Berlinale gestartet

Wegen der Corona-Krise sieht der Wettbewerb diesmal anders aus als zuvor. Die Berlinale wurde terminlich gezweiteilt. Für das Publikum sind deutlich weniger Tickets im Angebot.

Berlin | Mit dem ersten Ticketverkauf hat am Donnerstag der zweite Teil der in diesem Jahr geteilten Berlinale begonnen. Eröffnet wird die Sommerausgabe am Mittwoch (9. Juni) auf der Museumsinsel mit „The Mauritanian“ des britischen Regisseurs Kevin Macdonald mit Jodie Foster und Tahar Rahim in den Hauptrollen. Wegen des dezentralen Ticketverkaufs über d...

