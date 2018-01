TV-Show : Thorsten Legat steht für ein «Best of Dschungelcamp» bereit

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

erstellt am 16.Jan.2018 | 10:47 Uhr

Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (49) kann sich eine erneute Teilnahme bei der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» vorstellen.

«Ich habe immer wieder gesagt, dass einmal reicht. Aber wenn es irgendwann eine Sonderstaffel geben sollte mit den Besten der Besten - mit noch mehr Brisanz und gefährlicheren Prüfungen - schließe ich das nicht aus», sagte Legat der Deutschen Presse-Agentur. Der 49-Jährige war bereits vor zwei Jahren Kandidat im Dschungelcamp

Der ehemalige Bundesligaspieler kam in der zehnten Ausgabe der Ekelshow auf den dritten Platz und sorgte mit markigen Sprüchen («Kasalla») für Lacher beim Publikum. Einen Fehler würde Legat bei einer Rückkehr aber nicht mehr machen. «Ich habe damals wochenlang eine Diät eingelegt, bevor ich in den Dschungel gegangen bin. Das war grundverkehrt.» Die Kandidaten ernähren sich in den zwei Wochen vor allem von Reis und Bohnen.

Dem Ex-Profi Ansgar Brinkmann (48), der bei der am Freitag beginnenden zwölften Staffel dabei ist, rechnet Legat Siegchancen aus. «Ansgar ist genauso ein Typ wie ich: akkurat, direkt und konsequent.»