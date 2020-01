Gesündigt : Thomas Gottschalk startet neue Radiosendung mit Beichte

Der einstige «Wetten, dass..?»-Moderator arbeitet jetzt für den Hörfung. Zum Auftakt seiner neuen Sendung plauderte er aus dem Nähkästchen.

von dpa

13. Januar 2020, 17:41 Uhr

Thomas Gottschalk ist zurück im Radio - und startet seine neue Sendung beim Südwestrundfunk (SWR) direkt mit einer Beichte. «Ich habe als Kind wahnsinnig geklaut», sagte der 69-Jährige am Montag in der ersten Folge von «SWR3 Gottschalk und Zöller».

Selbst vor der Kirche schreckte er dabei demnach nicht zurück: Als Ministrant habe er in unbeobachteten Momenten manchmal eine D-Mark aus dem Klingelbeutel genommen und gesagt: «Lieber Gott, ich geb's in Deinem Sinne aus - und wenn Du was dagegen hast, dann lass mich halt vom Blitz erschlagen.»

Gottschalk moderiert die wöchentliche Radiosendung seit Montag auf SWR3. In der zweistündigen Show spricht er mit seinem Co-Moderator Constantin Zöller (32) über Musik, aktuelle Aufreger und Prominente und geht auf Hörer-Fragen ein. Themen der ersten Folge: Modetrends, Geschichten aus den europäischen Königshäusern und die diesjährigen Oscar-Nominierungen. Die Ausstrahlung ist immer montags um 13 Uhr geplant. Zusätzlich produziert Gottschalk mit der SWR3-Moderatorin Nicola Müntefering einen Podcast.

Anfang Dezember war nach nur vier Folgen die letzte Ausgabe von Gottschalks Literatursendung beim Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt worden. Zuvor hatte der Moderator angekündigt, dem BR den Rücken zu kehren.