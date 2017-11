Britische Sängerin : «The Voice of Germany»: Rita Ora narrt die Jury

vergrößern 1 von 1 Foto: Joel Ryan 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 15:15 Uhr

Sängerin Rita Ora, in Pristina (heute Kosovo) geboren und in England aufgewachsen, hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Popmusikerin gemacht. An diesem Donnerstag (20.15 Uhr) hat die 26-Jährige einen nicht ganz gewöhnlichen Auftritt in der ProSieben-Castingshow «The Voice of Germany», wie der Münchner Privatsender mitteilte.

Ora singt vor der Jury mit Mark Foster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und den Fanta 2 ihren neuen Titel «Your Song» - allerdings wie jeder Showkandidat in einer sogenannten Blind Audition, das heißt: Die Jury sitzt mit dem Rücken zum Interpreten und muss beurteilen, ob die- oder derjenige tatsächlich Talent hat.

«Ich mag es, Regeln zu brechen», sagte Rita Ora im Interview mit ProSieben über ihren Auftritt. «Es ist so cool, alle zu überraschen. Normalerweise sitze ich auch im Stuhl. Ich war Coach bei "The Voice UK"». Die deutsche Jury sei ihr weitgehend unbekannt gewesen. «Ich habe von ihnen gehört, kannte sie aber nicht.» Die Show sei für sie etwas Besonderes, weil sie neuen Künstlern eine Plattform biete. «Am Anfang haben alle Talente einen Traum, und durch die Sendung lernt man diese Menschen kennen und denkt darüber nach, wie sehr sie ihren Traum leben wollen.»

Ob Rita Ora Samu Haber und Co. wirklich hat reinlegen können, teilte ProSieben nicht mit. Die Show ist eine Aufzeichnung.

