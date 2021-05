Endless Arcade : Teenage Fanclub: So klingt der Frühling

Mit Britpop-Klassikern wie „Bandwagonesque“ oder „Grand Prix“ wurden Teenage Fanclub zu Lieblingen von Kritikern und Fans. Als reife Herren zeigen die Schotten nun, dass ihr Sound bestens gealtert ist.

Berlin | Mit einem Bandnamen wie Teenage Fanclub ist das so eine Sache: Gut 30 Jahre nach dem Start als tatsächlich noch junge Hüpfer sind die schottischen Folkrocker schon seit längerem gesetzte Herren - von halbstarker Wildheit also keine Spur mehr. Dass ihre Musik aber immer noch so frisch und euphorisch klingt, rettet die Macher von 90er-Britpop-Klassik...

