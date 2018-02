TV-Tipp : Tatort: Meta

Der neue Berliner «Tatort» ist «Meta». Er spielt mit den Ebenen, mit einem Film im Film und einem bisschen Berlinale. Klappt das Experiment?

von dpa

18. Februar 2018, 00:01 Uhr

Wenn der «Tatort» an diesem Sonntag im Fernsehen läuft, ist die Berlinale voll im Gange. Passend dazu zog der Rundfunk Berlin-Brandenburg erstmals mit seinen Dreharbeiten auf das Filmfestival.

Die Ermittler Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) gehen über den roten Teppich, denn die Spur bei ihrem siebten Fall führt ins Filmgeschäft. Es gibt einen Film im Film im Film - ein bisschen so, als ob man bei einem Spiegelschrank im Bad die Türen aufklappt und sich das Bild unendlich spiegelt.

Der letzte Berliner Fall («Dein Name sei Harbinger») handelte von einem Psychopathen im Untergrund und war düster. Der Nachfolger «Meta» spielt mit verschiedenen Ebenen. Ein «Zwiebeltatort» sei das, sagt Meret Becker. «Das ist immer noch eine Schicht und das nimmt kein Ende.»

Zu Beginn landet ein Päckchen mit einem abgeschnittenen Finger im Präsidium. In einem Miet-Lager finden Rubin und Karow die Leiche einer jungen Prostituierten. Das Paket führt sie schließlich zu einer Filmproduktion und dem Film «Meta», der auf der Berlinale Premiere feiert. Die Fahnder holen den Regisseur (Isaak Dentler) aus dem Publikum. In seinem Film wird der Mord an einer Prostituierten geschildert, es gibt auch darin Polizisten (Ole Puppe und Fabian Busch).

Steckt der Drehbuchautor Peter Kotheas (Simon Schwarz) hinter dem echten Mord? Und was hat der Geheimdienst damit zu tun? «Es ist nur ein Film», heißt es. Wirklich? Robert Karow schüttet in einer Szene Energy-Drinks in sich hinein und scheint fast durchzudrehen, weil sein Fall und der Kinofilm so verschwimmen.

Ein netter Einfall: Im «Tatort»-Vorspann sind ein Kinosaal und die Silhouetten von Zuschauern zu sehen. Zwischenmenschlich knarrt es weiter zwischen Robert Karow und Nina Rubin: Sie hätte ihn gerne nicht nur als Kollegen, sondern als Kumpel. Er sträubt sich noch. Außerdem muss die Kommissarin verkraften, dass ihr Sohn zum Vater ziehen will. Viel mehr Privatleben ist diesmal nicht beim «Tatort» - als schauspielerisches Duo haben sich Meret Becker und Mark Waschke warm gespielt.

Eigentlich soll es nicht mehr so viele Experimente in der Krimireihe geben, hatte die ARD im Herbst erklärt. «Meta» ist eines. Für den Drehbuchautor Erol Yeşilkaya und den Regisseur Sebastian Marka ist es bereits ihr fünfter «Tatort», darunter war auch «Das Haus am Ende der Straße» mit Joachim Król und Armin Rohde.

Wird das Experiment auf die Quote gehen? Ob das etwas gewollte Spiel von «Meta» - inklusive Anspielungen auf «Taxi Driver» - bei den Zuschauern gut ankommt, wird sich zeigen. Einige verfolgen den «Tatort» mittlerweile mit dem Smartphone in der Hand und könnten sich verheddern. Der Wiesbadener «Tatort»-Fahnder Ulrich Tukur hat in der «Bild am Sonntag» die vielen Experimente bei dem Format allgemein moniert. Er sagt aber auch: «Wer den Zuschauern ständig Brei vorsetzt, riskiert, dass sie ihre Zähne verlieren. Man muss auch mal kauen! Sonst verreckt das Format an sich selbst.»