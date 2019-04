Einchaltquoten : «Tatort» aus Dortmund liegt vorn

Beim «Tatort» in Dortmund ist Kommissar Faber am Anfang psychisch angeschlagen und landet am Schluss im Krankenhaus - allerdings aus ganz anderen Gründen. Bei den Zuschauern ist der Krimi der Favorit.

von dpa

15. April 2019, 10:51 Uhr

Es war ein «Tatort», der Kommissar Faber an die Belastungsgrenzen brachte - aber kein Quotenrekord. Im Schnitt 8,63 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr, wie Faber (Jörg Hartmann), Kollegin Bönisch (Anna Schudt) und ihr Team versuchen, den Mord an einer Ärztin aufzuklären, die in einem Dortmunder Krankenhaus erstickt worden war.

Und das war nur die erste Tote. Der Marktanteil für die spannende Folge mit einem Showdown, bei dem Faber schließlich verletzt und ohne Bewusstsein in der Klinik landet, hatte einen Marktanteil von 24,6 Prozent - fast jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit.

Das war mit weitem Abstand der Tagessieg, aber kein Rekord für das Ermittler-Team aus dem Ruhrgebiet. Die vorige Folge «Zorn» im Januar hatte 9,22 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 25,7 Prozent. Die «Tagesschau» direkt vor dem «Tatort» kam allein im Ersten auf 6,84 Millionen (21,4 Prozent). Das ZDF zeigte ab 20.15 Uhr das TV-Familiendrama «Fluss des Lebens: Kwai - Familienbande». Dafür interessierten sich 4,43 Millionen (12,6 Prozent) - deutlich weniger als für den «Tatort».

Auf ProSieben sahen ab 20.15 Uhr 2,86 Millionen (8,7 Prozent) die Fantasy-Action-Komödie «Doctor Strange» mit Benedict Cumberbatch und Tilda Swinton, auf Sat.1 im Schnitt 2,14 Millionen (7,0 Prozent) die neue Folge der Castingshow «The Voice Kids», auf RTL 1,85 Millionen (5,4 Prozent) das Digitaltrick-Abenteuer «Baymax -Riesiges Robowabohu» und auf RTL II 1,28 Millionen (3,8 Prozent) das TV-Katastrophendrama «Die Wolke».

Auf Vox interessierten sich 1,14 Millionen (3,9 Prozent) für die Stylingshow «Promi Shopping Queen», bei Kabel eins 1,09 Millionen Zuschauer (3,2 Prozent) für die TV-Klamotte «Police Academy V - Auftrag Miami Beach» und auf ZDFneo 0,68 Millionen (2,0 Prozent) für die Wiederholung der Krimi-Folge «Bella Block: - denn sie wissen nicht, was sie tun».