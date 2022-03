Premiere in London : Taron Egerton über Zusammenbruch auf Bühne: „Bin in Ordnung“

Schock für Fans von Taron Egerton: Der „Kingsman“-Star ist in einem Londoner Theater bei der Premiere des Stücks „Cock“ zusammengebrochen. Nun hat er sich zurückgemeldet - mit Humor.

„Kingsman“-Star Taron Egerton hat sich zu seinem Zusammenbruch bei einer Theaterpremiere in London geäußert. „Ich bin völlig in Ordnung. Leicht schmerzender Nacken und ein verletztes Ego, aber sonst geht es mir gut“, schreibt der 32-Jährige in einer Story auf Instagram. Der britische Schauspieler gibt an, in der Nacht zuvor auf der Bühne bei der Premie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.