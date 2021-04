Veranstaltung geplant : Streit um „Deutschen Liederabend“ von Heino

Die Düsseldorfer Tonhalle nimmt bei einer geplanten Veranstaltung von Heino Anstoß an dem „tümelden Untertitel“. Der Schlagersänger findet das absurd. Platzt der Abend?

Düsseldorf | Sänger Heino (82) und die Düsseldorfer Tonhalle streiten sich um einen „deutschen Liederabend“. „Wir stören uns an dem etwas tümelnden Untertitel“, sagte eine Sprecherin des Konzerthauses am Montag auf Anfrage. Deswegen werde man diesen Abend mit diesem Untertitel nicht selbst bewerben. Die für 8. Oktober in der Tonhalle geplante Veranstaltung könn...

