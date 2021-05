Musikstar : Stockholms Arena Globen wird nach DJ Avicii benannt

Eine posthume Ehre für Tim Bergling, besser bekannt als DJ Avicii: Die Arena in Stockholm wird nach ihm unbenannt

Stockholm | Stockholms kreisrunde Mehrzweckarena Globen wird zu Ehren des verstorbenen DJs Avicii („Levels“) umbenannt. Sie heißt von nun an Avicii Arena, wie der Betreiber Stockholm Live am Mittwoch bekanntgab. Der neue Name solle nicht nur eine Hommage an „einen der größten schwedischen Künstler unserer Zeit“ sein, hieß es auf der Webseite der Halle, in der sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.