Oprah2020 : Steven Spielberg: Oprah for President!

12.Jan.2018

Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (71, «Schindlers Liste») würde eine Präsidentschaftskandidatur von US-Talkmasterin Oprah Winfrey nach eigenen Worten begrüßen.

«Wenn sie antritt, unterstütze ich sie», sagte Spielberg in einem Interview mit der britischen Zeitung «The Guardian». «Ich glaube, Oprah Winfrey wäre eine absolut hervorragende Präsidentin.»

Winfrey trete stark für Frauenrechte ein und sei eine «Botschafterin für Empathie», sagte Spielberg, der mit der Schauspielerin im Jahr 1985 den Film «Die Farbe Lila» drehte. «Und ich glaube, unser Land kann momentan eine Portion Empathie vertragen», sagte der Regisseur.

Auf die Frage, ob Winfrey alle Fähigkeiten für die Ausübung des Amtes mitbringe, erwiderte Spielberg: «Bringt unser jetziger Präsident alle Fähigkeiten für das Amt mit?»

Winfrey hatte am Wochenende bei der Verleihung der Golden Globes eine emotionale Rede gehalten, in der sie eine bessere Zukunft für junge Frauen beschwor. Die Rede hatte viele Stars im Publikum zu Tränen gerührt und weltweit für Aufsehen gesorgt. In der Folge wurden Rufe laut, die milliardenschwere Unternehmerin solle für die Präsidentschaft kandidieren.