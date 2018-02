Offene Worte : Stephen Fry an Prostata-Krebs erkrankt

Krebs ist oftmals mit einem Tabu belegt. Stephen Fry hat das Schweigen gebrochen.

von dpa

23. Februar 2018, 14:38 Uhr

Bei dem britischen Schauspieler Stephen Fry haben Ärzte Prostata-Krebs entdeckt. Das teilte der 60-Jährige am Freitag auf seiner Webseite mit. Fry ist in Deutschland unter anderem für seine Rolle als Oscar Wilde in dem gleichnamigen Film von 1997 bekannt.

In einem etwa 13-minütigen Video beschreibt er detailliert, wie die Krankheit bei ihm kurz vor Weihnachten diagnostiziert wurde. Bei einer Operation Anfang des Jahres seien ihm mehrere Lymphknoten und die Prostata entfernt worden. Der Krebs habe sich scheinbar nicht ausgebreitet. Seitdem erhole er sich im Kreise seiner Familie.

Krebs sei immer noch ein Tabu, über das nicht offen gesprochen werde, klagte Fry. «Du denkst, dass dir das nicht passiert. Krebs ist etwas, das andere Leute haben.» Er rief andere Männer auf, sich auf die Krankheit testen zu lassen.