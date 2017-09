Nach der Zwangspause : Steffen Henssler ist wieder im Training

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

Steffen Henssler ist nach seinem Muskelfaserriss vor einem Monat wieder auf dem Weg der Besserung.

Der 44-Jährige befinde sich wieder im Training und bereite sich «mit Hochdruck» auf seine Show-Premiere mit der Sendung «Schlag den Henssler» vor, teilte der Münchner Privatsender ProSieben mit. Am 30. September geht das Spektakel live über die Bühne.

«Ich habe mich nach meiner Verletzung drei Wochen lang in Watte gepackt, jetzt steige ich wieder voll ins Training ein», sagte Henssler laut Mitteilung. «Das Publikum kann sich auf eine spannende Sendung gefasst machen und ich freu' mich auch drauf.» ProSieben hatte Hensslers für den 3. September geplante Premiere kurzfristig wegen seiner Verletzung absagen müssen.

Der Hamburger TV-Koch, der vor allem bei Vox mit Shows wie «Grill den Henssler» bekannt wurde, tritt mit seiner ProSieben-Show in die Fußstapfen des 2015 von der Showbühne abgetretenen Stefan Raab. Drei Kandidaten stehen zu Beginn der Sendung zur Auswahl. Das Publikum entscheidet, gegen wen Henssler in maximal 15 Spielrunden antritt. Siegt der Kandidat, geht er mit 250 000 Euro (bei Raab waren es noch 500 000) nach Hause. Verliert er, wandert das Geld in den Jackpot.