Medienmacher : Stefan Aust hat auch mit 75 noch einiges vor

Er zählt zu den bekanntesten Journalisten in Deutschland, schrieb schon jede Menge Bücher und gilt als RAF-Experte: Welche Projekte Stefan Aust, der jetzt 75 wird, noch im Köcher hat.

Hamburg | Wenn Stefan Aust von der „tollsten Zeit“ in seinem Berufsleben als Journalist erzählt, muss man sich die so vorstellen: Lange und zähe Nächte in einem Schneideraum, freie Tage sind ein Fremdwort. Es gibt aber diese fixe Idee, die einen antreibt. Aust spricht über „Spiegel TV“ und dessen Anfänge in den 1980er Jahren. Der Journalist, Herausgeber und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.