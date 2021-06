Für mehr Diversität : Stars um George Clooney gründen Filmschule

George Clooney findet, man müsse früh damit beginnen, Diversität zu fördern. Mit mehreren Filmkollegen gründet er ein Programm, das gezielt Schüler aus unterversorgten Gemeinden anspricht.

Los Angeles | Hollywoodstars wie George Clooney, Don Cheadle, Kerry Washington, Mindy Kaling und Eva Longoria sind in Los Angeles an einem Schulprojekt beteiligt, das Minderheiten leichteren Zugang zur Filmindustrie ermöglichen soll. Ab Herbst 2022 sollen Highschool-Schüler an der „Roybal School of Film and Television Production“ aufgenommen werden, wie der Schu...

